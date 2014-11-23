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مؤشرات ايجابية لعلاج أول مريض بـ”سوفالدى” بالدقهلية

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مؤشرات ايجابية لعلاج أول مريض بـ”سوفالدى” بالدقهلية مؤشرات ايجابية لعلاج أول مريض بـ”سوفالدى” بالدقهلية

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دلت مؤشرات التحاليل الأولية التى أجرتها مديرية الصحة بالدقهلية على المواطن علي فوزي عبدالغفار45 سنة من المنصورة والذى يعد أول حالة تلقت عقار السوفالدي بالمحافظة فى 16 أكتوبر الماضى على انتظام الإنزيمات ووظائف الكبد وصورة الدم للمريض .

وأكد الدكتور مجدى جبر رئيس وحدة الفيروسات الكبدية بالمستشفى العام الجديد بالمنصورة، أن نتيجة تحليل p. c. r لأول حالة ونتائجها الاولية مبشرة ولكنها ليست نهائية وأنه سوف يتم إجراء تحليل آخر لبيان نشاط فيروس “سي” مرة أخرى بعد 12 أسبوعا، فيما يتم إجراء تحليل ثالث بعد 36 أسبوعا للمتابعة، على ان يتم إجراء تحليل أخير بعد 72 أسبوعا وإذا تم التأكد من سلبية الفيروس وتوقف نشاطه يعتبر المريض شفى تماما من المرض.

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