زعزوع : نمضي في مسار أفضل ويجب التحول للسياحة الخضراء

دعا وزير السياحة هشام زعزوع إلى أهمية التحول الأخضر في قطاع السياحة وأنه أصبح ضرورة لابد من مواكبتها في ظل المتغيرات الحالية والمنافسة الشديدة بين المقاصد السياحية حيث أصبح قرار السفر للسياحة يعتمد بشكل كبير على عامل السياحة الخضراء والحفاظ على البيئة ،لافتا إلي أن السائح لن يذهب إلى مقصد لا يهتم بالحفاظ على البيئة ،ومن الأهمية التحول الأخضر في ضمان مستقبل أفضل للسياحة المصرية.

أضاف زعزوع خلال ورشة عمل عن السياحة الخضراء والتنمية المستدامة أن الدعم الذي خصصته الموازنة العامة للدولة لمساندة القطاع السياحي والمقدر بحوالي مليار جنيه سيتم توجيهه للطاقة والإنفاق على عمليات تحول القطاع إلى الطاقة الخضراء من خلال دعم الفنادق للتحول إلى الطاقة المتجددة “النظيفة”.

وأشار إلى أن السياحة الخضراء تثري العمل السياحي وترفع من الدخل السياحي،موضحا أن هناك سعيا قويا من أجل نشر ثقافة السياحة الخضراء،كما أن السياحة الترفيهية بشكل عام سوف تتجه بكثافة في الفترة المقبلة للدول التي تراعى الاشتراطات البيئية.

وقال أن العمل في الفنادق الخضراء بدأ منذ عدة سنوات بالتعاون مع الجانب الالماني الذين قاموا بدعم التحرك نحو تنفيذ فكرة الفنادق الخضراء التي أصبح لها أهمية كبرى في الترويج السياحي في العالم ، مشيرا إلى أن هناك دعما كام من الحكومة من أجل التحول نحو السياحة الخضراء وتحسين وضع السياحة المصرية بصفة عامة.

> واصاف أن بداية التحول الاخضر بدأت في الفنادق المصرية بنظم الاضاءة الذكية وتسخين المياة بالطاقة الشمسية ، مبينا أن عدد الفنادق الخضراء في مصر التى حصلت على شهادة “النجمة الخضراء بلغ 53 فندقا وسوف يصل عددها بنهاية العامة الجاري إلى 66 فندقا أخضر.

وتحدث زعزوع عن لقاء الرئيس السيسي بوفد من كبار ممثلي الاتحادات والتكتلات السياحية في أوربا الذي يبرز ويؤكد مدى دعم القيادة السياسية وأجهزة الدولة لقطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي ، مشيرا إلى تكليف الرئيس له بالعرض بكافة التحديات والمعوقات أمام صناعة السياحة وسبل حلها .

ومن جانبه قال “توماس إنجلهرد” المدير الاقليمي لـ”GIZ”الألمانية أن مصر مقصد سياحي متميز جداً وأن المانيا ستستمر في دعم مصر للتحول إلى الطاقة المتجددة النظيفة ، لافتا إلى أن هذا التحول يحتاج إلى مثابرة وعزيمة من القطاع السياحي ، ومؤكدا أن البيئة تعتبر تراثا يتسلمه جيل بعد الأخر وهو ما يستوجب الحفاظ عليه لتسليمه للجيل القادم.

> وفي سياق متصل ، قال “جيفري ليبمان” الخبير الالماني بالسياحة الخضراء ، ان العالم بأسره يحتاج ويسعى نحو النمو الذي لن يتم دون التحول الاخضر من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية خاصة في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة ، مشيراً إلى أن المانيا تحرص على دعم مصر في هذا المجال ، واصفا ما يحدث في مصر بانه “تحرك رائد للتحول الاخضر” ، ويجب أن يعتمد على عدد من المحاور أهمها وضع إستراتيجية تعتمد على مفهوم ” الاخضر ” وإشراك وزارة السياحة في أي خطوة تقوم بها الحكومة في هذا التوجه ، هذا إلى جانب تطوير البنية الاساسية الخاصة بالتواصل وذلك باستخدام وسائل التواصل الحديثة ، فضلا عن تطوير التعليم لتعريف الطلبة بهذا المفهوم.

كان الوزير قد بدأ كلمته مستعرضاً الطلب والعرض على المقصد السياحي المصري خلال الثلاث سنوات الاخيرة ، مشيرا إلى التحديات التي واجهت القطاع السياحي وجهود الوزارة في مجابهتها بالأسلوب التكتيكي ، لافتا إلى أهمية السوق الاوربي بمصر وعمل الوزارة على فتح اسواق سياحية واعدة كالسوق الياباني والصيني، مشيرا إلى جهود الوزارة في تخفيض درجات تحذيرات السفر التي أطلقتها الدول الاوربية والعمل على تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري.

ولفت زعزوع إلى أن خطة الوزارة في المرحلة العاجلة تعتمد على استعادة الطلب على السياحة الثقافية وأيضاً السياحة الشاطئية وخاصة من الدول العربية التي سجلت معدلات جيدة الصيف الماضي.

أ ش أ