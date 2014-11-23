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بالصور.. رئيس جامعة القناة يفتتح معرض الكتاب الجامعى

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بالصور.. رئيس جامعة القناة يفتتح معرض الكتاب الجامعى بالصور.. رئيس جامعة القناة يفتتح معرض الكتاب الجامعى

رئيس جامعة القناة يفتتح معرض الكتاب الجامعى

افتتح الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة القناة، فعاليات معرض الكتاب الجامعى برحاب الجامعة، فى دورته الخامسة والعشرين بمشاركة عشرات من دور النشر المصرية والعربية.

وأكد غراب استمرار المعرض بمقر الجامعة على مدى أسبوعين كاملين لأتاحة الفرصة للطلاب والباحثين للأطلاع وشراء الكتب العلمية والمتنوعة فى كافة المجالات.

وعقد رئيس الجامعة اجتماع مع أصحاب دور النشر، أكد خلاله ضرورة تقديم التسهيلات لخدمة الطلاب والبحث العلمى فيما أكد رئيس الجامعة على أستمرار تنظيم المعارض الثقافية والعملية بما يخدم العملية التعليمية فى الجامعة.

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