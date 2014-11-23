رئاسة البورصة المصرية لاتحاد البورصات اليورو-أسيوي دليل على تعافى حركة الاقتصاد

مرت البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة بالعديد من التحديات التى فؤضتها عليها نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية التى مرت بمصر على المستوى المحلى والاقليمى والدولي، بدءا من الأزمات المالية على المستوى العالمى وتباطؤ أداء الاقتصاد العالمى وما ترتب عليه من تراجع فى أحجام الاستثمارات وتأثيره البالغ على اداء الاقتصاد ومن ثم ثقة المستثمرين فى السوق المحلى.

واليوم وفى إنجاز جديد فازت البورصة المصرية برئاسة اتحاد البورصات اليورو-آسيوي، لمدة عامين ، في أول فوز لدولة عربية بهذا المنصب، وذلك خلال الانتخابات التي جرت لانتخاب الجمعية العمومية لاتحاد البورصات اليورو آسيوى في دورته العشرين ، الذى يضم فى عضويته ما يتجاوز 34 بورصة وبرؤوس أموال سوقية تفوق الـ700 مليار دولار وبقيمة تداول تتجاوز 500 مليار دولار سنويا.

ويعكس فوز البورصة المصرية برئاسة الاتحاد تعافيها من التحديات التى واجهتها لفترة امتدت على مدى سنوات ، ومن المتوقع أن يكون لمثل هذه الخطوة انعكاسا إيجابيا على وضع البورصة خاصة ، وعلى مناخ الاستثمار في مصر عامة ، وتطوير علاقات البورصة المصرية على المستوى الدولى هو أمر هام ويساعد بشكل كبير فى تحسين صورة البورصة المصرية أمام المجتمع الدولى مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات فى البورصة المصرية بشكل غير مباشر.

وبالتوازى مع هذا ، تركز استراتيجية السنوات الأربع القادمة التى وضعتها البورصة لعملها بشكل أساسى على التعامل مع التحديات القائمة وكيفية مواجهتها والتحرك بالسوق المصرى من دائرة الأسواق التقليدية إلى دائرة الأسواق العصرية الحديثة.

لقد اصبح التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين البورصات ضرورة ملحة لتطوير وتعميق أداء البورصات عالميا، حيث يسهم التعاون المشترك وتبادل المعلومات فى إثراء التخطيط الاستراتيجي لمختلف البورصات سواء على الجانب الدولي الإقليمي أو الفردي على حد سواء، ومن هذا المنطلق فان البورصة المصرية لا تدخر جهدا لتعزيز موقعها على خريطة أسواق المال العالمية من خلال توطيد وتعميق علاقاتها مع البورصات الأخرى وكذلك الاتحادات العاملة في مجال أسواق المال.

وتهدف البورصة المصرية إلى أن تصبح السوق الرائدة في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا والتى تقدم أفضل المنتجات والحلول لكل الأطراف ذوى الصلة ، ساعية إلى تطوير سوق يتمتع بالجودة لخدمة عملائه المصريين والأجانب من خلال تقديم أعلى تكنولوجيا وتوفير أحدث المنتجات وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية.

> والاتحاد اليورو اسيوي ، الذى يمثل تكتلا اقليميا صاعدا في مجال أسواق المال، ترأسه تركيا منذ انشائه فى عام 1995 وهذه هى المرة الاولى التى يراس الاتحاد فيها بورصة اخرى بخلاف بورصة أسطنبول ، ويعد أحد المنظمات الدولية المرموقة فى مجال أسواق المال، حيث تتمثل مهمة اتحاد البورصات اليورو أسيوية في خلق مناخ يرسخ مبادئ العدالة والكفاءة والشفافية في الأسواق الأعضاء مع تقليل أو إزالة عوائق التداول بين هذه الأسواق وذلك نحو تحقيق التطوير والانفتاح بين بورصات المنطقة ، و قام منذ إنشاءه بنشاط ملحوظ مكنه من تحقيق خططه الموضوعة وذلك من خلال العمل الجاد للجانه التنفيذية وفرق العمل المتخصصة.

ومن أهم إنجازات اتحاد البورصات اليورو اسيوية تخطيط وتنفيذ مركز بيانات الاتحاد والذي يعمل على توحيد وتعزيز الإحصاءات عبر الأسواق الأعضاء، بالإضافة إلى تدشين مؤشر الاتحاد والذي يعتبر خطوة أخرى نحو تعزيز التداول عبر الحدود، بالإضافة إلي أنشطة خاصة تعمل على تنمية البورصات مثل برامج تبادل العاملين بالبورصات المختلفة وإنشاء مركز تدريبي.