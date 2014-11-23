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بالصور .. محافظ سوهاج يتفقد مشاريع تسمين العجول والدواجن بالأحايوة‎

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بالصور .. محافظ سوهاج يتفقد مشاريع تسمين العجول والدواجن بالأحايوة‎ بالصور .. محافظ سوهاج يتفقد مشاريع تسمين العجول والدواجن بالأحايوة‎

جولة المحافظ

 

تفقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، صباح اليوم، مشاريع المحافظة بالأحايوة، بمرافقة المهندس شعبان قنديل السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، والدكتور احمد البدرى مدير الطب البيطرى، والمهندس سيد عطية يونس وكيل وزارة الزراعة.

تفقد المحافظ مشروع تسمين العجول والذى يضم 500 عجل من القوات المسلحة للتربية بمشروعات المحافظة لتوفير اللحوم الحمراء وقد اثبت المشروع نجاحه حيث اشار الى ان المحافظة بذلت مجهودا كبيرا من الرعاية الطبية والغذاء حتى تم البيع باسعار مناسبة للمواطنين مما ادى الى استقرار سعر اللحوم بسوهاج والقضاء على احتكار اللحوم بسوهاج , وقد اكد على استمرار المشروع .

وتوجة عتيق الى محطة تسمين الدواجن وتفقد عنابر المحطة الثمانية والمجزر ومعمل تفريغ البيض ومحطة انتاج البيض
> واوضح مدير المشروع ان لديه ثمانية عنابر بقوة 84 الف فرخة وقوة المجزر يوميا 5000 فرخة يوميا ولديه 3 ثلاجات 15 طن ولديه 3 معامل تفريغ بقوة 220 الف كتكوت فى الدورة مشيرا الى ان انتاج محطة البيض ارتفع الى 26 مليون و500 الف بيضة بزيادة 3 مليون بيضة عن العام السابق .

واجتمع عتيق فى نهاية الزيارة مع المهندس شعبان قنديل السكرتيرالعام المساعد للمحافظة والدكتور احمد البدرى مدير الطب البيطرىومدير المشروع المهندس محمد همام وطلب منهم عمل مذكرة بايجابيات المشروع وسلبياتة والمطالب وعرضها على لعرضها على رئيس الوزراء .

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