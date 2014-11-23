وزير الآثار يأمر بسرعة حل مشكلة المياه الجوفية التي تهدد معبد الطود بالأقصر

كلف الدكتور ممدوح الدماطي وزير الدولة لشئون الآثار، عبد الحكيم كرار المشرف العام على أثار مصر العليا بسرعة حل مشكلة المياه الجوفية التي تهدد معبد الطود الأثري جنوب الأقصر.

كان الدماطي قد تفقد ، اليوم الأحد ، معبدى أرمنت والطود جنوب الأقصر للنظر فى إستكمال أعمال الكشف بهما وتطويرهما لفتحهما أمام السياحة العالمية خلال الفترة القادمة.

وزار الدماطي عقب زيارته لمدينتي الطود وأرمنت آثار البر الغربي لمتابعة تنفيذ مشروع الإضاءة بمنطقة البر الغربى بالقرنة والذى تنفذه شركة إسبانية متخصصة بتكلفة تصل إلى 30 مليون يورو.