زعيم المعارضة البولندية : نتائج الإنتخابات المحلية مزورة

وصف جاروسلو كاتشينسكي، زعيم المعارضة البولندية نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في البلاد مؤخرا بأنها “مزورة”، قائلاً إنه سيدعو أنصاره إلى الخروج في مسيرة احتجاجية في 13 ديسمبر المقبل.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد عن كاتشينسكي قوله “نحن نعتبر أن النتائج غير صحيحة وغير موثوق بها”.

وجاء تصريح زعيم المعارضة البولندية بعد يوم واحد من إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات نتائج الانتخابات التي أجريت في 16 نوفمبر الجاري وحصول حزب كاتشينسكي “القانون والعدالة” على المركز الثاني.

وتعطل إعلان النتائج لعدة أيام نظرا لعطل في نظام حاسوبي جديد تم الاعتماد عليه في العملية الانتخابية.