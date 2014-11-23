بعثة مركز كارتر : الانتخابات الرئاسية التونسية تسير بشكل جيد هادىء ومنظم

اعتبرت رئيسة بعثة مركز كارتر الدولي لمراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية، “ماري أن بيترز”، أن عملية الاقتراع تتم بهدوء والعملية الانتخابية تسير بشكل هادئ ومنظم.

وقالت في تصريح صحفي اليوم أن مراقبي البعثة لم يسجلوا أي تجاوزات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية حتى الأن.

وأضافت أن دور مركز كارتر لا يقتصر على ملاحظة عملية الاقتراع فقط، وإنما متابعة سير العملية الانتخابية بأكملها بما في ذلك التسجيل والاقتراع والجمع

> والعد ومراقبة مدى احترامها واستجابتها للمعايير الدولية وللقانون الانتخابي التونسي.

وأشارت إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجحت في تجاوز الثغرات التي تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية.