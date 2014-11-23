أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

اصابة 21 طالب بالجديري المائي بقنا

Google+ Print
اصابة 21 طالب بالجديري المائي بقنا اصابة 21 طالب بالجديري المائي بقنا

أرشيفية

أصيب 21 تلميذ بمرض الجدرى المائى بمدرسة أحمد عايد الأبتدائية بقرية المفرجية بمركز قوص، فيما قامت الصحة بمنحهم أجازة اجبارية لمدة 15 يوما لمنع أنتشار العدوى بين التلاميذ.

أشار الدكتور ممدوح أبوالقاسم وكيل وزارة الصحة بقنا،  إنه تم منح أجازة أجبارية للتلاميذ المصابين بالمرض لمنع أنتشار العدوى بين التلاميذ بالمدرسة، كما أنه تم أتخاذ كافة الأجراءات الوقائية بالمدرسة لمنع العدوى .

وقد أوضحا أن المرض بسيط ويحتاج إلى الراحة وبعض الأدوية الخافضة للحرارة، مؤكدا انه تم التنسيق مع الصحة المدرسية للأبلاغ عن أى حالات مرضية قد تظهر فى المستقبل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا