اصابة 21 طالب بالجديري المائي بقنا

أصيب 21 تلميذ بمرض الجدرى المائى بمدرسة أحمد عايد الأبتدائية بقرية المفرجية بمركز قوص، فيما قامت الصحة بمنحهم أجازة اجبارية لمدة 15 يوما لمنع أنتشار العدوى بين التلاميذ.

أشار الدكتور ممدوح أبوالقاسم وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم منح أجازة أجبارية للتلاميذ المصابين بالمرض لمنع أنتشار العدوى بين التلاميذ بالمدرسة، كما أنه تم أتخاذ كافة الأجراءات الوقائية بالمدرسة لمنع العدوى .

وقد أوضحا أن المرض بسيط ويحتاج إلى الراحة وبعض الأدوية الخافضة للحرارة، مؤكدا انه تم التنسيق مع الصحة المدرسية للأبلاغ عن أى حالات مرضية قد تظهر فى المستقبل .