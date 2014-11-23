البيئة : بدأنا تدوير المخلفات الخطرة ونقل محارق المستشفيات خارج الكتلة السكنية

قال المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أنه تم الانتقال من القرارات إلى مرحلة التنفيذ في المجال البيئي، للتخلص النهائي من المواد الخطرة، بالتعاون مع برنامج البحر المتوسط لجمع ونقل مخلفات الزيوت إلى خارج البلاد.

وأضاف أبو السعود أنه تم تشكيل قطاع للمخلفات فى وزارة البيئة، ويتم تطوير تلك القطاع وتأهيله، ويتم الأن الإعداد لبرنامج نفايات المستشقيات وقد تم إنشاء محارق خاصة بهم، ومحاولة إيجاد محارق مستشفيات خارج الكتلة السكانية، وذلك لضمان التخلص الآمن للنفايات.

جاء ذلك خلال “المؤتمر الإقليمي للإدارة الآمنة بيئياً للنفايات الخطرة” والذى تم إقامته صباح اليوم، وتم فيه الإعلان أن أول مصنع لتدوير المخلفات الخطرة تم بناءه في مدينة 6 أكتوبر قد تم افتتاحه العام الماضي، بالتعاون مع وزارة البيئة وأنه قد تم شن حملة لجمع هذه المخلفات بدأت بالقرية الذكية بمدينة 6أكتوبر، لتجميع تلك المخلفات ألكترونياً.

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي محمود بكري على ضرورة الاهتمام بإصدار تشريعات لتنظيم تداول وتصنيف النفايات الخطرة ورحب بمبادرة المركز بتدشين تلك الجائزة لخلق روح التنافس للنهوض بقضايا البيئة.

وقال مصطفى حسين كامل وزير البيئة السابق أن هناك تقصير في الإعلام البيئي في مصر، وأنه يجب أن نتبنى مبادة لتشكيل لجنة للإعلام البيئي.

وأضاف المستشار محمد عبد العزيز الجندي – وزير العدل السابق أن أغلب الدول العربية ملتزمة بالاتفاقيات الدولية البيئية، وأن جامعة الدول العربية لها دور كبير في المجال البيئي، وأنه قد تكلف في عام 2008 بإعداد دليل تشريعي عربي للحفاظ على البيئة، وأنه قد كان من المشرفين على قانون البيئة وتعديلاته.

ومن جانبه قال اللواء إبراهيم الألفي سكرتير عام مساعد الإسكندرية أن المحافظة تهتم بأمور البيئة وأنها ستسخلص أهم بنود المؤتمر، لمحاولة الاستفادة من تلك التوصيات.