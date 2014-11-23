إنهاء إضراب 9 عمال عن الطعام بشركة بدر الدين للبترول بمنخفض القطارة بمطروح

أعلنت مديرية أمن مطروح، عن ورود بلاغ، اليوم الأحد، لقسم شرطة العلمين من “محمد محمود عزت” إدارى الأمن بشركة وبكو بترول الصحراء الغربية بإضراب 9 من العاملين بشركة بدر الدين لإنتاج البترول الكائنة بالقرب من مطار أبو الغراديق منطقة منخفض القطارة بموقع بدر 1، احتجاجاً على صدور قرار تعسفى بنقلهم من قبل إدارة الشركة.

تبين بالانتقال والفحص تضرر العاملين من قرار النقل و تم توجيه النصح والإرشاد لهم للعدول عن إضرابهم واللجوء الى الطرق القانونية، حتى قرروا العدول عن الإضراب.

تم التنسيق وفرعى الأمن العام والأمن الوطنى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.