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بالصور| فادي بدر ينتهي من تسجيل "سألتها"

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بالصور| فادي بدر ينتهي من تسجيل "سألتها" بالصور| فادي بدر ينتهي من تسجيل "سألتها"

كتب : هشام أمين السبت 01-06-2013 21:51

انتهى المطرب اللبناني فادي بدر من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "سألتها"، كلمات الشيخ أحمد العمودي وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد العسال وميكساج سامح المهدى، وتم التسجيل في استوديوهات "صوت الحب".

ومن المنتظر أن يتم تصوير الأغنية قريبا بطريقة الفيديو كليب في ، وهناك أكثر من ترشيح لمخرجين، وسيتم إذاعتها على أكثر من فضائية مصرية وعربية.

ويتعاون بدر في ألبومه الجديد مع العديد من الشعراء والملحنين المصريين والعرب، منهم الشاعر الشيخ أحمد العمودي والملحن محمد رحيم والموزع أحمد العسال.

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