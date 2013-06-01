تامر حسني: سعيد لإحياء الحفل الختامي لمهرجان "موازين"

لم أستأجر معجبين ليهتفوا لي

كتب : أ ش أ منذ 1 دقيقة

قال الفنان تامر حسني إن المشاركة في مهرجان "موازين" يعتبر بمثابة شرف لأي فنان، لأنه مهرجان عالمي يهتم بكل التفاصيل ويعتمد على نجوم لهم شعبية كبير في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وأضاف تامر، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم على هامش فعاليات المهرجان، أنه سعيد لأن إدارة المهرجان اختارته لإحياء حفل الختام، وأن هذا الاختيار يشير إلى ثقة إدارة المهرجان فيه وفي شعبيته الكبيرة التي يحظى بها في المغرب.

وبسؤاله عن قيامه باستئجار معجبين لكي يهتفوا له قال تامر: "سمعت هذا الكلام من قبل كثيرا، وهو كلام ليس له أي أساس من الصحة فمن هو المطرب الذي يستطيع أن يدفع هذه التكاليف الباهظة، كل ما يحدث لي من تواجد المعجبين في أي مكان أذهب إليه هو دليل على محبتهم الكبيرة لي ودليل على ثقة هذا الجمهور في الفن الذي أقدمه".

أما بخصوص رأيه في برامج اكتشاف الأصوات المنتشرة في الوقت الحالي والسبب في عدم اشتراكه كعضو لجنة تحكيم فيها يقول: "كل البرامج التي تقدم حاليا برامج محترمة وتخرج أجيالا جديدة لها كل الاحترام والتقدير، وأنا عرض عليّ أن أكون عضو لجنة تحكيم في كل البرامج التي يراها الجمهور على الشاشة الآن، ولكني لا أحب أن أكون حكما وأن أقرر مستقبل شاب أو فتاة يكون في بداية الطريق ولا أحب أن أسبب لأي موهبة الإحباط، وأنا أحاول من خلال أعمالي الفنية التي أقدمها أن أبرز عددا كبيرا من المواهب الشابة، فألبومي الأخير معظم من تعامل معي فيه نجوم شباب، وكذلك أفلامي أقدم فيها دائما وجوها جديدة من أجل إتاحة الفرصة لجيل جديد من الشباب للظهور على الساحة الفنية".