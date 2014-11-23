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بالفيديو والصور.. محافظ الوادى الجديد يستقبل شعلة دورة الألعاب الإقليمية الثامنة

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بالفيديو والصور.. محافظ الوادى الجديد يستقبل شعلة دورة الألعاب الإقليمية الثامنة بالفيديو والصور.. محافظ الوادى الجديد يستقبل شعلة دورة الألعاب الإقليمية الثامنة

جانب من الاحتفال

استقبل اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم، يرافقه اللواء نبيل العشرى مدير الأمن، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد أمام الديوان العام للمحافظة ، لمرور شعلة دورة الالعاب الاقليمية الثامنة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنظمها فى الفترة من 2 حتى 11 ديسمبر 2014.

شارك في الاحتفال القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ولجنة من الأولمبياد الخاص بوزارة الشباب والرياضة، ولفيف من الرياضيين، وشباب وفتيات أعضاء أندية التطوع والجوالة، وكلية التربية الرياضية، وفرق الموسيقى النحاسية، حاملين لافتات “تحيا مصر”، و”لا للإرهاب”.

وأكد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد خلال المسيرة لجموع المواطنين على ان تنظيم دورة للألعاب الأوليمبية على مستوى شمال أفريقيا والشرق الاوسط فى مصر الأن هو رسالة تفيد باستقرار الأوضاع فى مصر ، وان مصر هى بلد الأمن والامان ، مشيرا الى حرصه التام على المشاركة فى الفعاليات ايمانا منه بدور الرياضة فى سمو الاخلاق وتقويم السلوكيات.

وأبدي المحافظ سعادته باستقبال الشعلة قائلا:” انها تحمل معها آمال وطموحات لذوى الاحتياجات الخاصه الذين يحدوهم الأمل فى زيادة الاهتمام بهم ورعايتهم ودمجهم فى المجتمع الذي ينتمون إليه”.

ومن جانبه أكد يحى دياب مدير عام الشباب والرياضه بالوادى الجديد إن شعلة الأولمبياد الخاص، ستمر بشوراع مدينة الخارجة الرئيسية، وأن مديرية الشباب والرياضة نظمت احتفالية كبيرة بمناسبة مرور الشعلة الأولمبية، مشيرا إلى أن فريق الوادي الجديد للأولمبياد الخاص، سيشارك في هذه البطولة المقامة بمصر الشهر المقبل.

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