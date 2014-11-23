تشكيل لجنة لحصر مزارع الدواجن ومعدل استهلاك الغاز‎ بالقليوبية

أصدر المهندس جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية ، قرارا بتشكيل لجنة لحصر أعداد مزارع الدواجن الفعلية على مستوى المحافظة وبيان الطاقة الانتاجية، ومعدل الاستهلاك الفعلى كل شهر من اسطوانات الغاز.

وأكد وكيل الوزارة، أن الهدف من اللجنة البدء فى تنفيذ البروتوكول الرباعى الموقع مع شركة “بوتاجاسكو” لتوصيل اسطوانات الغاز لاصحاب المزارع.

وقال وكيل الوزارة، ان البروتوكول الموقع بين التموين والزراعة وأصحاب المزارع وشركة “بوتاجاسكو” ينص على توفير ما يحتاجه أصحاب المزارع من اسطوانات الغازخارج الحصة المخصصة للمحافظة.