أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تشكيل لجنة لحصر مزارع الدواجن ومعدل استهلاك الغاز‎ بالقليوبية

Google+ Print
تشكيل لجنة لحصر مزارع الدواجن ومعدل استهلاك الغاز‎ بالقليوبية تشكيل لجنة لحصر مزارع الدواجن ومعدل استهلاك الغاز‎ بالقليوبية

محافظة القليوبية

أصدر المهندس جمال السيد وكيل وزارة بالقليوبية ، قرارا بتشكيل لجنة لحصر أعداد مزارع الدواجن الفعلية على مستوى المحافظة وبيان الطاقة الانتاجية، ومعدل الاستهلاك الفعلى كل شهر من اسطوانات الغاز.

وأكد وكيل الوزارة، أن الهدف من اللجنة البدء فى تنفيذ البروتوكول الرباعى الموقع مع شركة “بوتاجاسكو” لتوصيل اسطوانات الغاز لاصحاب المزارع.

وقال وكيل الوزارة، ان البروتوكول الموقع بين التموين والزراعة وأصحاب المزارع وشركة “بوتاجاسكو” ينص على توفير ما يحتاجه أصحاب المزارع من اسطوانات الغازخارج الحصة المخصصة للمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ