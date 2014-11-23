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التحالف الدولي يشنُّ غارات جديدة على مواقع داعش في عين العرب

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التحالف الدولي يشنُّ غارات جديدة على مواقع داعش في عين العرب التحالف الدولي يشنُّ غارات جديدة على مواقع داعش في عين العرب

طائرات التحالف الدولي

شنت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية غارات جديدة على مواقع تنظيم داعش في مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرقي مدينة حلب السورية، بعد عمليات مسح جوي قامت بها طائرات استطلاع تابعة للتحالف.

كما شهدت أحياء المدينة تصاعدًا في وتيرة الاشتباكات بين الفصائل الكردية المسلحة، وعناصر داعش، نجم عنها تصاعد لأعمدة دخان شوهدت من منطقة “سوروج”، التابعة لولاية “شانلي أورفا”، على الجانب التركي من الحدود.

ونجم عن الاشتباكات سقوط قذيفة هاون على أراضٍ خالية في منطقة “مرشد بينار”، في الجانب التركي من الحدود، في الوقت الذي لا تزال فيه السلطات التركية تشدد من إجراءاتها الأمنية في المناطق الحدودية المقابلة لعين العرب.

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