بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح وحدة تطوير العشوائيات بجنوب المحافظة

قام برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية (PDP) و محافظ الجيزة بافتتاح ناجح لوحدة تطوير العشوائيات بحى جنوب الجيزة بمحافظة الجيزة، حيث قام كل من الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، و جونتر فيهينبول، رئيس برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية أمام 30 من الجهات الشريكة وممثلى المحافظة والزملاء بالافتتاح الرمزى لبدء أعمال المكتب وذلك بقص الشريط وكشف النقاب عن اللوحة الرخامية التذكارية. وتقع وحدة تطوير العشزائيات والتى سيعمل بها حوالى خمسة من الموظفين داخل المبنى الإدارى لحي الجيزة وهو أحد ثلاث وحدات تقع داخل محافظة الجيزة.

وقال جونتر فيهينبول رئيس برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية: “بالنسبة لبرنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية فإن وحدات تطوير العشوائيات تشكل جزءَ هاماً في النهج التشاركي فى تطوير العشوائيات. فمن خلال تلك الوحدات يمكن للسلطات المحلية استخدام القدرات المكتسبة والأدوات المؤسسية لدعم اللامركزية في التعامل مع المناطق العشوائية داخل الإدارات العامة”.

وأضاف قائلاً: “إن دور وحدات تطوير العشوائيات بصفة عامة هو إعداد الاستراتيجيات وتنفيذ الآليات لتطوير المناطق العشوائية على مستوى المحافظة. علاوة على ذلك، فإن تلك الوحدات تيسر تنفبذ التدخلات والمناهج الفنية فضلا عن دعم أساليب الإدارة المختلفة في تطوير المناطق الحضرية”. وكما أن كل حى به مناطق مختارة يقوم برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية بتنفيذ العديد من المشروعات بها، فإن وحدات تطوير العشوائيات لديها مهام خاصة تضطلع بها بجانب دورها العام المنوطة به. ففى حالة حى جنوب الجيزة، تتولى الوحدة مسئولية مهام مثل تنسيق آليات التنمية للمناطق العشوائية وغير المخططة باستخدام الأساليب التشاركية التى تجذب مشاركة المواطنين والأطراف المعنيين ذوي الصلة، وتحديد احتياجات التنمية وتنسيق الموارد اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذ كل المشروعات”.