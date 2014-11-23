وكيله: أنطوي يفضل الخليج أو الزمالك على الأهلي

قال محمد شيحة وكيل أعمال جون أنطوي مهاجم الإسماعيلي المتألق أنه يفضل الاحتراف في الخليج أو اللعب في الزمالك على الانتقال للأهلي.

وواصل أنطوي التسجيل في تعادل الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري 1-1 يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري المصري، ليرفع رصيده التهديفي إلى ثمانية أهداف هذا الموسم.

وكان محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي قد ذكر أنه حدد سعر 3 ملايين يورو من أجل الاستغناء عن مهاجم الدوري المصري الموسم الماضي.

وقال شيحة لـFilGoal.com: "تلقيت اتصالا من محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي يستفسر فيه بشأن ضم أنطوي من الإسماعيلي".

واستدرك مضيفا "ولكن أنطوي يفكر في الاحتراف في الخليج، من أجل الحصول على فرصة اللعب في أوروبا بعدها بعامين".

وواصل متابعا "ويفضل أنطوي الرحيل إلى الزمالك في حال الفشل في تحقيق هذه الخطوة".

وأشار شيحة إلى أن أنطوي يتمنى أن يسير على نفس خطى النيجيري جون أوتاكا نجم الإسماعيلي السابق الذي رحل إلى السد القطري قبل بداية مشواره الأوروبي.

يذكر أن عقد أنطوي مع الإسماعيلي يمتد حتى نهاية موسم 2016-2017.