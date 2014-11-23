"مرورأبوظبي" يدعو إلى الإنتباه وخفض السرعات أثناء الضباب

دعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي .. السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر والانتباه خاصة مع التغيرات الجوية التى أدت لانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب في بعض المناطق في إمارة أبوظبي والانتباه في حال هطول الأمطار إضافة إلى تجنب الضغط الفجائي على الفرامل لتفادي انزلاق السيارة لأن كفاءة الفرامل تقل عند وجود أرض مبتلة.

> وأكد المقدم جمال سالم العامري رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي ضرورة متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس حتى يكونوا يقظين ومستعدين للقيادة في الأحوال الجوية المتغيرة .. مشددا على ضرورة التقيد بترك مسافة أمان كافية في حالة انخفاض مستوى الرؤية وعدم التجاوز والقيادة بحذر بالسرعة التي تناسب الظروف المحيطة.

وحذر العامري قائدي المركبات من استخدام الإشارات الضوئية التحذيرية الأربع إلا في حالة التوقف التام أو وجود خطر على الطريق وحثهم على استخدام أضواء المصابيح المنخفضة في المركبة عند تشكل الضباب .. لافتا إلى أن الحوادث المرورية التي وقعت نتيجة للضباب خلال الشهور العشرة الماضية من العام الجاريبإمارة أبوظبي بلغت نحو / 14 / حادثا مروريا نتج عنها وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين بإصابات بليغة .

ونصح العامري السائقين بضرورة التأكد من جودة وكفاءة عمل الفرامل وماسحات الزجاج والتخفيف من الضغط على الفرامل في حال انزلاق المركبة نتيجة لوجود أرض مبتلة والضغط تدريجيا على الفرامل حتى يتوقف الانزلاق وحذرهم من الوقوف تحت الأشجار أو القرب من أعمدة الهاتف والكهرباء واللوحات الإعلانية وحول مواقع البناء عند هبوب العواصف الشديدة.

ودعا العامري قائدي المركبات الذين تتعرض مركباتهم إلى حوادث مرورية بسيطة أو أعطال ميكانيكية مفاجئة خلال الضباب والمطر إلى إخراج مركباتهم من الطريق وإيقافها عند أقرب موقف آمن حفاظا على سلامتهم وضمانا لانسيابية حركة السير وتفاديا لتحرير مخالفاتهم بالغرامة المالية البالغ قيمتها 200 درهم .

وناشد قائدي حافلات نقل الطلاب تخفيض السرعات خلال الضباب وفي الأجواء الممطرة خلال فترة ذهابهم إلى الدوام الصباحي وخلال عودتهم بعد نهاية الدوام لتجنب وقوع الحوادث المرورية التي قد يتعرض لها الطلاب والطالبات خلال تلك الأجواء.

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