شرطة أبوظبي تشارك بضبط المجرمين في لوس أنجلوس

شارك قسم الدعم الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في عدد من الطلعات الجوية التي نفذها قسم الدعم الجوي في إدارة شرطة لوس أنجلوس الأمريكية، لضبط المجرمين المطلوبين، استجابةً لبلاغات تم تلقيها استدعت تدخل مروحيات الدعم الجوي.

وتمكّن عناصر الدعم الأمني، المؤهلون لمثل هذه العمليات الجوية، من المشاركة في تحديد ومراقبة مكان تواجد أحد المشتبهين (متورّط بقضية مخدرات)، بعد القيام بعمليات مسح واستطلاع شاملة، جرى خلالها رصد تحركاته ومطاردته فوق سماء ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، من ثم تمرير المعلومات التكتيكية إلى القوة الشرطية الأرضية المساندة، أسفرت عن ضبط المشتبه به في مكان اختبائه.

> وأثنت إدارة شرطة لوس أنجلوس الأمريكية على الأداء العالي لعناصر قسم الدعم الأمني بشرطة أبوظبي، والمستوى المهني والتدريبي الذي كشف تنوعاً في الأساليب المتقدمة والحديثة للحد من نسبة الجريمة.

وكان قسم الدعم الأمني، قد شارك في مهام مماثلة ميدانياً، حيث واجه الجريمة في قلب مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، وأسهم في ضبط عدد من المشتبهين الخارجين عن القانون خلال المشاركة بدوريات أمريكية ميدانية.

ويزور وفد من قسم الدعم الأمني، الولايات المتحدة الأمريكية في مهمة تستغرق أسبوعين، للتعرّف على التجارب الشرطية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقياس مدى القدرات الاستثنائية التي يقدمها قسم الدعم الأمني في أداء مهام أمنية غير تقليدية.

وضم وفد شرطة أبوظبي، المقدم خالد سعيد الشامسي، رئيس قسم الدعم الأمني، والرائد محمد مبارك المصعبي، مدير فرع دوريات الدعم الأمني، والنقيب محمد إبراهيم البلص، مدير فرع تخطيط العمليات، وعدداً من ضباط وخبراء قسم الدعم الأمني.

وحول المشاركة الجوية، قال المقدم الشامسي، إنها جاءت ضمن جدول الزيارة، واشتملت على التعرّف والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، فضلاً عن إكساب عناصر الدعم الأمني تكتيكات شرطية حديثة، وأفكاراً مبتكرة في إطار متابعة المستجدات في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وذكر المقدم الشامسي، أنه تمت مناقشة أفضل السبل التي تسهم في تحقيق الأمن من خلال إدارة الحدث، وتمت مرافقة قوة الشرطة الأمريكية في استطلاعات جوية، منها استجابةً لبلاغات من غرفة العمليات، حيث تابعنا الأداء السريع وتصرّف أفراد القوة، لاسيما عناصر الدعم الأمني، في مواجهة الجريمة ومكافحتها بأفضل الطرق المتاحة والمقننة.

وكان قسم الدعم الأمني، قد زار إدارة شرطة لوس أنجلوس (LAPD)، التقى خلالها قادة الشرطة وكوادر التدريب في أكاديمية الشرطة ومرافق التدريب المتقدم، متعرفاً على أحدث الطرق التدريبية للمستجدين، وتدريبات الأسلحة النارية، والمشاركة في تدريب القوة التشبيهية، وملاحقة المشتبهين بالمركبات، وشملت أيضاً زيارة المدينة التدريبية التي تحاكي الواقع في مواجهة الجريمة.

وحضر الوفد حلقة دراسية حول تدريبات وقواعد استخدام القوة، قدّمها المحاضر الأقدم في إدارة شرطة لوس أنجلوس، وتمت المشاركة في تمارين محاكاة لاستخدام القوة (Force Option Simulator Exercise) إلى جانب التعرّف إلى قواعد استخدام القوة المتبعة في الولاية الأمريكية. كما زار الوفد، المهام التدريبية في ميدان قيادة الدوريات (EVOK) وشارك في سيناريوهات تدريبية لملاحقة المجرمين بالسيارات (Driving Simulator Scenarios).

وعلى صعيد متصل، زار الوفد، مكتب مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة في إدارة شرطة لوس أنجلوس، التقى خلالها بليك جاو، القائد المساعد للمكتب، الذي عرّفهم بدور المكتب وعمل القوة الخاصة وأساليب استدعائها وتصنيف البلاغات، فضلاً عن المهام المتبعة والإجراءات الأمنية المواكبة لأحدث الممارسات العالمية في مواجهة ومكافحة الإرهاب، وتم الاطلاع على برامج المكتب وزيارة مركز عمليات الطوارئ (City Emergency Operations Centre).

وبموازاة ذلك، عرض فريق الدعم الأمني خلال جولته في إدارة شرطة لوس أنجلوس، والوحدات والمكاتب التابعة لها، نبذة عن استراتيجيات شرطة أبوظبي، واستحداثها أفضل التقنيات لمكافحة الجريمة وتعزيز أمن وسلامة المجتمع، فضلاً عن عمليات التطوير والمهام التي يضطلع بها قسم الدعم الأمني في مواجهة الجريمة.

الجدير بالذكر، أن قسم الدعم الأمني سيواصل زياراته الميدانية لعدد من إدارات الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، في جولة تستمر أسبوعين.

>