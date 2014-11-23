شرطة دبي والثريا تطلقان خدمات الثريا لاتصالات الطوارئ

دشن سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، خدمة جديدة تمكّن مستخدمي هواتف "الثريا إكس تي" (Thuraya XT) لاتصالات الأقمار الصناعية من إرسال إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بس إس" في حالات الطوارئ والأزمات إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي خلال حفل التدشين الذي حضره العميد المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات ونائبه العميد عمر عبدالعزيز الشامسي والعميد المهندس الدكتور خالد المري مدير إدارة الاتصالات وعدد من الضباط

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وأشاد سعادته بتعاون القيادة العامة لشرطة دبي مع شركة الثريا للاتصالات المشغّل الرائد لخدمات الجوال عبر الأقمار الصناعية "إم إس إس"، عن إطلاق خدمات الثريا لاتصالات الطوارئ "إس أو إس". وستدخل الخدمة حيز التنفيذ بصورة فورية حيث سيتمكن مستخدمو هواتف "الثريا إكس تي" (Thuraya XT) للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في المنطقة من إرسال إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بس إس" إلى شرطة دبي في حالات الطوارئ والأزمات ،وهي خدمة مجانية تتيح لمستخدميها من المواطنين والمقيمين بالدولة من الأشتراك بها ، في الحصول على خدمة امنية إنسانية للمستخدمين الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة أو تاهوا في مناطق نائية مثل الصحراء أو البحار، ويفتقرون إلى سبل الاتصال عبر الجوال.

وقال اللواء خميس مطر خميس المزينة ان الخدمة الجديدة تاتي في إطار حزمة من الخدمات الإنسانية التي توفرها شرطة دبي ، لتعزيز الجانبين الأمني والخدمي على السواء، و"أمنك بلمسة زر" عبارة عن منظومة استغاثة مبتكرة تربط الجمهور بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، من خلال الهواتف الذكية وأجهزة الإنذار الحديثة، ويتم تركيبها في المنازل للمواطنين المسنين والعاجزين وتخدم أي شخص يشعر بخوف أو قلق أو تهديد من أن يقتحم أحد منزله، سواء لأسباب شخصية، أو في حال سماعه صوتاً أثار ريبته خارج المنزل، وتطويرها لتخدم المواطن والمقيم، وتلبية ندائه فور طلبه المساعدة، وتوجتها اليوم باطلاقها على هواتف الثريا لضمان أعلى مستويات الحماية للمواطنين والمقيميين، فإن إطلاق خدمات الثريا لاتصالات الطوارئ يجسد التزامنا بالاستفادة من التقنيات المبتكرة والموثوقة لضمان سلامة وحماية افراد المجتمع.

من جهتها قالت أمل عز الدين مديرة الخدمات الحكومية في شركة الثريا: "يجسد تعاوننا مع شرطة دبي التزام الثريا بتوفير أعلى مستويات الخدمة لمستخدمي أنظمتها ، وتعد هذه المرة الأولى التي نطلق فيها مثل هذه الخدمة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ، وذلك بالتنسيق مع الفريق الفني من الإدارة العامة للعمليات ، حيث عملنا جنباً الى جنب لتحسين هذا التطبيق ودمج النظامين معاً وهو ما مكّننا في نهاية المطاف من إطلاق هذه الخدمة على هواتف ’الثريا إكس تي‘ (Thuraya XT) للمستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة".

هذا ويمكن لمستخدمي هواتف "الثريا إكس تي" (Thuraya XT) برمجة حتى أربعة أرقام اتصالات طوارئ من ضمنها الرقم 1199 الذي يعتبر رقم الطوارئ الخاص بشرطة دبي في تطبيق الثريا لاتصالات الطوارئ. ويجب على المستخدمين بهدف تفعيل الخدمة الضغط على الزرعلى الجانب الأيمن من لوحة مفاتيح هواتف "الثريا إكس تي" (Thuraya XT) ومواصلة الضغط لمدة ثانيتين ليتم إرسال إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بس إس" إلى مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي.

الدراجة الذكية

>كما اعلن سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي عن اطلاق القيادة العامة لشرطة دبي ضمن خطتها الاستراتيجة نحوالتحول الذكي في كافة خدماتها الدراجة الأمنية الذكية ، التي تم تجهيزها باحدث التقنيات في المجال الامني ، حيث تحتوى على عدة أنظمة تقنية ذكية منها نظام النقل المباشر الى غرفة القيادة والسيطرة ونظام التعرف على ارقام السيارات المطلوبة ، وهو نظام يقوم بقراءة لوحات الأرقام ، وذلك للتعرف على السيارات المطلوبة سواءً مرورياً أو جنائيا بالإضافة الى تزويد الدراجة الذكية جهاز حاسب الالي متنقل ذو حجم صغير بحيث يكون مناسبا لمهام رقيب السير ، متصلا بشكل آلي بغرفة القيادة والسيطرة ، ومزودا بالانظمة نظام إدارة الحوادث الـELS Mobile حيث يتم من خلاله استقبال البلاغات الكترونياً وموقعها الجغرافي من غرفة القيادة والسيطرة وخاصية قراءة بيانات البطاقات الذكية كبطاقة الهوية ، وذلك للتعرف على هوية الأشخاص المتواجدين في الشارع ، دون الحاجة لتحويلهم الى مركز الشرطة ونظام قراءة الارقام المشفرة (الباركود) ، لقراءة البطاقة الشخصية التي لا تحوي على بطاقة ذكية (Smart chip) مثل رخصة القيادة وبرنامج المخالفات الالكتروني الذكي، بحيث يتم اصدار المخالفة الكترونيا وطباعة المخالفة وتسليمها للمخالف في حينها

> 799 الفا و482 تحميل لخدمة امنك بلمسة زر على الهواتف الذكية.

وكشف سعادة القائد العام لشرطة دبي أن نظام الاستغاثة الذي أطلقته شرطة دبي تحت مسمي "أمنك بلمسة زر SOS))"، ضمن تطبيقات شرطة دبي على الهواتف الذكية ويقوم النظام بالاتصال مباشرة بمركز القيادة والسيطرة شرطة دبي ، كما أنه يحمل مجاناً ، والذي يتضمن تحميل برنامج SOS على الهواتف المحمولة يعتبر الأول من نوعه في العالم الذي يتيح للمواطنين والمقيمين الاتصال مباشرة بمجرد الضغط على الزر أو تشغيل البرنامج، كما يتيح الحصول على أرقام هواتف القنصليات والسفارات الإماراتية في كافة أنحاء العالم في حال طلب المساعدة، كما أنه مرتبط بالإسعاف حيث وصل عدد الذين قاموا بتحميله 799 الفا و482 تحميل ذكي على هواتف الايفون والاندورويد

> فاعلية كبيرة

وفي ما يتعلق بجهاز "أمنك بلمسة زر" تم تركيب 91 جهازاً في مناطق مختلفة في دبي وهو مخصص لكبار السن ومرضى القلب والنساء ممن يعيشون بمفردهم وذوي الاحتياجات الخاصة، ويقوم بتحديد موقع المتصل وإعادة الاتصال به في غضون ثوان معدودة وتقديم المساعدة المطلوبة، من خلال جهاز يركب في معصم المسنين والمرضي المقيدين لدي هيئة تنمية المجتمع، والإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، ويعيشون بمفردهم، وأنه بمجرد الضغط على زر في الجهاز يتم توصيله بغرفة العمليات مباشرة وبالإسعاف، حيث تتم الاستجابة للاستغاثة في غضون دقائق معدودة.

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