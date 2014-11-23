الداخلية: ضبط دجال يحتال على المواطنين بحل مشاكلهم العائلية مقابل مبالغ مالية

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بمديرة أمن القاهرة، (أسامة . أ . م – وشهرته الشيخ أسامة) مقيم بالبساتين، وذلك لقيامه الدجل والشعوذة والنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على حل المشاكل العائلية وتعجيل بزواج القاصرات وشفاء الأمراض المستعصية وفك السحر والأعمال، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث رعاية الأحداث بأن الجاني سبق ضبطه فى عدة قضايا (نصب ، أموال عامة ، أداب عامة )، وأن المتهم كان يملك مركز يسمى بـ( الرقية الشرعية للعلاج الروحانى ) ، وملحق به محل عطارة .

عقب تقنين الإجراءات وبناء على إذن سابق من النيابة العامة تم ضبط المذكور ومعاونيه كلٍ من :-

1. حمدى . ع . ع – سن 44 – فران – ومقيم بولاق الدكرور بالجيزة

> 2. جمال . أ . ر – سن 30 – حاصل على دبلوم صنايع – ومقيم بالبساتين بالقاهرة

> 3. أحمد . س . ع – سن 33 – سائق – ومقيم بالبساتين بالقاهرة

> 4. محمد . ك . م – سن 25 – بدون عمل – ومقيم بالبساتين بالقاهرة

> 5. عبدالحليم . س . ع – سن 34 – بدون عمل – ومقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية

> 6. رحاب . س . أ – سن 35 – مهندسة كمبيوتر – ومقيمة بالدرب الأحمر بالقاهرة .

> 7. أمينة . ح . ش – سن 28 – بدون عمل – ومقيمة بالبساتين

كان ذلك حال تواجدهم جميعًا بالمركز المشار إليه وقيامهم بالنصب والإحتيال على كل من المجنى عليهم وتم ضبط ( 6 من ضحاياهم داخل المركز )، كما تم ضبط كمية من الأحجبة وبعض الدهانات والزيوت والمستحضرات التى يقوم بتركيبها بدون ترخيص وترويجها على عملائه من المجنى عليهم، بالإضافة إلى عدد 34 نسخة من كتاب بعنوان (دليل الحائرين فى عالم السحر والشياطين ) منسوب تأليفه للمتهم الرئيسى دون الحصول على أى تصاريح من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن طبع ونسخ المصحف الشريف والأحاديث النبوية أو أجزاء منها.

وقالت أجهزة البحث الجنائي، إن المتهم ادعى حصوله على درجة الماجستير فى الشفاء الروحى ودرجة الدكتوراه فى العلوم الروحانية من جامعة روشيفل من خلال إثبات ذلك بمقدمه الكتاب المشار إليه والذى يقوم ببيعه للمترددين عليه من المجنى عليهم.