انطلاق ملتقى الندوات الذاتية غدا بمشاركة طلاب​ ​الكليات بجامعة أسيوط

​​تنطلق، صباح غد الإثنين، في تمام الساعة العاشرة، بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط فاعليات ملتقى الندوات الذاتية لمختلف كلياتها ومباني مدنها الجامعية، تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي ، والدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة ، والدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن الندوات الذاتية تعد أحد أهم آليات المنهج العلمي التي تهدف إلى فتح آفاق ومداخل فكرية جديدة للطلاب ، موضحاً بأن الملتقى في دورته العاشرة لهذا العام من المقرر أن يشهد مشاركة كثيفة من طلاب الجامعة حيث تشارك كل كلية بندوة ذاتية لستة من طلابها حول أحد الموضوعات التي تهم واقع مجتمعهم أو تتصل بحياتهم الطلابية .

وأضاف ريان أن الملتقى سوف يمتد في الفترة من 24 نوفمبر إلى 13 ديسمبر2014 ويشمل كل يوم عرض لكليتان من كليات الجامعة، بمدة عرض ساعة تنقسم إلى 45 دقيقة لعرض الموضوع و15 دقيقة لمناقشة الحضور، على أن تخضع الموضوعات المقدمة لتقييم علمي وموضوعي من قبل لجنة التحكيم والتي تضم الدكتور محمد محروس أستاذ بكلية الهندسة ، الدكتورة أميمه عمران رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب ، الدكتور علاء عبد الحفيظ أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة ، الدكتور كرم عبد النعيم أستاذ بكلية الزراعة والمنسق العام للأنشطة الطلابية والأستاذ نادي حسين حمدان أمين عام الجامعة المساعد.