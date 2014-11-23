وزير الدفاع: الجيش والشرطة جناحي الأمن والاستقرار

زار الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الأحد، مصابي الشرطة في حادث جامعة حلوان، كما اطمأن على مصابي القوات المسلحة الذين يخضعون للعلاج بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

وأعرب صبحي، خلال الزيارة التي رافقه فيها عدد من كبار قادة القوات المسلحة، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والعودة لاستكمال مهامهم المقدسة للدفاع عن الوطن وصون مقدساته، مؤكدا أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحي الأمن والاستقرار للأمة المصرية والسند القوي لمستقبلها وإنجازات شعبها.

وأشار وزير الدفاع إلى الدور الوطني المشرف لرجال الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية ومواجهة الإرهاب في سيناء، بالتعاون مع القوات المسلحة، والتصدي للتحديات المختلفة التي تواجهها مصر.

فيما أعرب المصابون وذويهم عن اعتزازهم بالزيارة، مؤكدين أن الجيش والشرطة سيظلان في طليعة الشعب المصري، يزودان عن أرضه ويدافعان عن بقائه ويحملان آماله وتطلعاته نحو المستقبل، مهما كلفهم ذلك من تضحيات .