بدء صرف عقار «سوفالدي» لمرضى فيروس «سي» بقنا

بدأ مركز علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى حميات قنا، صباح الأحد، في صرف عقار «سوفالدي» لمرضى الفيروس الكبدى «سي».

وقال الدكتور محمود حسن، مدير المركز، إنه تم صرف العلاج لعدد 3 حالات حتى الآن على أن يتم الصرف لعدد 10 حالات أخرى، من إجمالى 50 حالة، سيتم صرف العلاج لها خلال الأسبوع الجاري.

وأشار «حسن» إلى أنه تم الاتصال بجميع المرضى المستحقين لصرف العلاج، وتحديد يوم الصرف، مشيرًا إلى أنه سيتم إنهاء جميع الإجراءات الإدارية الخاصه بصرف العلاج قبل موعد الصرف بيومين، لتسهيل عملية الصرف والتخفيف عن المرضى.