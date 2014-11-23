أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يقدم استقالته بعد أيام من توليه المنصب

Google+ Print
رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يقدم استقالته بعد أيام من توليه المنصب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يقدم استقالته بعد أيام من توليه المنصب

المهندس أشرف تمام

أعلن المهندس أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء،عن استقالته من منصبه، وذلك بعد أيام معدودة من توليه المنصب، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك”.

وكشفت مصادر، أن الاستقالة أمر يؤكد وجود عواقب مهنية واجهت تمام، لافتة إلى أن الأمر يمكن العدول عنه إذا تمت مناقشته مع رئيس الوزراء الذي لم يبت في الاستقالة حتى الآن .

ويذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتعيين الدكتور أشرف فاروق محمود تمام، رئيسًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالدرجة الممتازة لمدة عام اعتبارا من 19 نوفمبر الجاري.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا