رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يقدم استقالته بعد أيام من توليه المنصب

أعلن المهندس أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء،عن استقالته من منصبه، وذلك بعد أيام معدودة من توليه المنصب، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك”.

وكشفت مصادر، أن الاستقالة أمر يؤكد وجود عواقب مهنية واجهت تمام، لافتة إلى أن الأمر يمكن العدول عنه إذا تمت مناقشته مع رئيس الوزراء الذي لم يبت في الاستقالة حتى الآن .

ويذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتعيين الدكتور أشرف فاروق محمود تمام، رئيسًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالدرجة الممتازة لمدة عام اعتبارا من 19 نوفمبر الجاري.