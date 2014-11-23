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محمد عمران رئيسًا لاتحاد البورصات “اليورو أسيوي”

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محمد عمران رئيسًا لاتحاد البورصات “اليورو أسيوي” محمد عمران رئيسًا لاتحاد البورصات “اليورو أسيوي”

محمد عمران

أُعُلن فى العاصمة الكرواتية “زغرب” عن انتخاب الجمعية العمومية لاتحاد البورصات اليورو أسيوى– أحد منظمات أسواق المال المرموقة- بالاجماع لمحمد عمران، رئيس البورصة المصرية، لرئاسة الاتحاد، فى أول أختيار لدولة عربية للفوز بهذا المنصب وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية رقم 20 لاتحاد البورصات اليورو-اسيوي.

وفى تصريح للدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية اوضح أن هذه الخطوة تأتى فى إطار استراتيجية البورصة المصرية لاستعادة مكانتها على المستوى الاقليمى والدولى لتعلن بوضوح أننا نتخطى الظروف الصعبة وأننا نعود مرة أخرى للمكانة التى نستحقها.

وأوضح عمران أن البورصة المصرية حريصة على تفعيل دور الاتحاد فى تكوين لوبى من أجل الدفاع عن مصالح الأسواق الناشئة فى ظل التطورات والتحديات الضخمة التى تواجهها”. مؤكداً أهمية تفعيل دور الاتحاد فى التأكيد على أهمية ممارسات الحوكمة والأفصاح والرقابة وإدارة المخاطر من أجل حماية أسواق المال ضد الأزمات المالية المحتملة

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