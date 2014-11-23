مشاركة 13 شركة فى ملتقى توظيف بآداب المنوفية الأربعاء القادم

يفتتح الأربعاء القادم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية، فعاليات ملتقى التوظف الأول بكلية الآداب والذى يستمر على مدار يومين من 26 الى 27 نوفمبر الحالى بمشاركة 13 شركة فى مجالات المكتبات والإعلام والمساحة الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى عدد من شركات التوظيف المتخصصة ،كما يشارك فى الملتقى المئات من خريجى كلية الآداب وطلاب السنوات النهائية بالأقسام المختلفة.

ويهدف الملتقى الى اقامة جسر للتواصل بين خريجى الكلية وسوق العمل، والتعرف على المهارات الواجب توافرها فى خريجى الكلية وكيفية تطوير تلك المهارات لتتوافق مع احتياجات سوق العمل والشركات العاملة فى مجالات التخصص الحكومية والأهلية .

وصرح الدكتور حسن خطاب وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن أقسام الإعلام والمكتبات والجغرافيا والإجتماع تشارك بصورة بارزة فى أنشطة الملتقى من خلال عرض نماذج لمشروعات التخرج تلك الأٌقسام ، كما سيتم من خلال ورش العمل ايجاد أرضيات مشتركوة بين خريجى الكلية والشركات التى توفر فرص العمل.