الخرطوم تقود تحركات مكثفة بمجلس الأمن لاحتواء مزاعم “الاغتصاب” بدارفور

قال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رحمة الله محمد عثمان، أن بعثة السودان بالمنظمة الدولية تقود حالياً تحركات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن خاصة الدول الصديقة لتوضيح موقف السودان تجاه ما وصفه بـ “مزاعم الاغتصاب” في منطقة تابت بولاية شمال دارفور.

وقال رحمة الله، لصحيفة “الرأي العام” السودانية الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد، أنه لا توجد حتى الآن دول محددة وراء التصعيد ضد السودان، وأن ما صدر عن مجلس الأمن بيان رئاسي تضمن ذات الدعوة التي طالب فيها الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة السودانية بالسماح لبعثة “اليوناميد” لإعادة التحقيق.

وأكد ، قدرة البعثة بالتنسيق مع الخرطوم لاحتواء الأزمة، مشيرا إلى أن التحرك بشأن وضع استراتيجية لخروج بعثة اليوناميد منذ أغسطس الماضي ، وأنه تم إبلاغ رئيس البعثة رسميا قبل شهر.

وأوضح مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تدخل البلاد بتفويض معين توضع إستراتيجية للخروج بعد استيفاء أغراضها.