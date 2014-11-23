أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور.. أسقف القوصية يرسم 3 مكرسات على “بيت الأنافورا”

Google+ Print
بالصور.. أسقف القوصية يرسم 3 مكرسات على “بيت الأنافورا” بالصور.. أسقف القوصية يرسم 3 مكرسات على “بيت الأنافورا”
أسقف القوصية يرسم 3 مكرسات على بيت الأنافورا

أسقف القوصية يرسم 3 مكرسات على بيت الأنافورا

قام الأنبا توماس، أسقف القوصية ومير، صباح اليوم الأحد، في صلاة القداس الإلهي بسيامة 3 مكرسات جدد وذلك للخدمة في بيت أنافورا التابع للكنيسة، وهن «تاسوني آناسيمون وتاسوني إيلارية وتاسوني بربارة».

وقدم المتحدث الرسمى للكنيسة، التهنئة للأنبا توماس والمكرسات بالخدمة الجديدة.

من الجدير بالذكر أن بيت الأنافورا يقع على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى أسسه الأنبا توماس أسقف القوصية لتكون مكان خلوة وصلاة لشعب القوصية.

كما يعد مكانا للمؤتمرات والدراسات للمصريين والأجانب فى التاريخ الكنسى والقبطى وغيرها من الدراسات القبطية.

 

أسقف القوصية يرسم 3 مكرسات على بيت الأنافورا

أسقف القوصية يرسم 3 مكرسات على بيت الأنافورا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا