بالصور.. أسقف القوصية يرسم 3 مكرسات على “بيت الأنافورا”

قام الأنبا توماس، أسقف القوصية ومير، صباح اليوم الأحد، في صلاة القداس الإلهي بسيامة 3 مكرسات جدد وذلك للخدمة في بيت أنافورا التابع للكنيسة، وهن «تاسوني آناسيمون وتاسوني إيلارية وتاسوني بربارة».

وقدم المتحدث الرسمى للكنيسة، التهنئة للأنبا توماس والمكرسات بالخدمة الجديدة.

من الجدير بالذكر أن بيت الأنافورا يقع على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى أسسه الأنبا توماس أسقف القوصية لتكون مكان خلوة وصلاة لشعب القوصية.

كما يعد مكانا للمؤتمرات والدراسات للمصريين والأجانب فى التاريخ الكنسى والقبطى وغيرها من الدراسات القبطية.