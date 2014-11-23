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مستوطنون يحرقون منزلًا قرب رام الله

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مستوطنون يحرقون منزلًا قرب رام الله مستوطنون يحرقون منزلًا قرب رام الله

قال شهود عيان إن مستوطنين أحرقوا منزلًا في قرية خربة أبوفلاح، قرب رام الله وسط الضفة الغربية، بعد إلقاء قنبلة حارقة داخل المنزل فجر الأحد.

وقال صاحب المنزل، محمد عبدالكريم، إن «مجموعة من المستوطنين تسللوا للخربة قرابة الساعة الرابعة فجرًا (بالتوقيت المحلي)، وحاولوا اقتحام المنزل، وعند استيقاظ الجيران وأهل البيت، ألقوا قنبلة حارقة بداخله وفروا هاربين».

وأضاف: «اشتعلت النيران بداخل المنزل مما أدى لاحتراق جدرانه وبعض من أثاثه، كما سقطت عدة أبواب داخل المنزل، فيما لم يصب أحد من سكانه، حيث حضرت قوات الدفاع المدني الفلسطيني وأخمدت النيران».

وأشار محمد إلى أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدران المنزل قبل انسحابهم تدعو لقتل العرب.

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