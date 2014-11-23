حمدان بن محمد يصدر قرارين بتشكيل مجلسي إدارة "أوقاف دبي" و"دبي لرعاية النساء والأطفال"

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (43) لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وتضمن القرار تسمية حسين أحمد ضاعن القمزي رئيساً، وعضوية ستة أعضاء هم: عبيد سالم عبيد الشامسي، وعبدالرحمن حارب راشد الحارب، عبيد موسى حارب بن حارب، وشهاب محمد عبدالخالق قرقاش، ومروان اقبال عابدين، وآمنة خلفان صالح الجلاف، على أن يتولى هذا التشكيل مهامه لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.

ووفقاً للمادة الأولى من القرار فإنه إذا انتهت مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المذكورين، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، يستمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد بدلا ًعنهم، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه القرار رقم (44) لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ليتكون من د. عبدالله إبراهيم الخياط رئيساً، واللواء عبيد مهير بن سرور نائباً للرئيس، وعضوية كلاً من المستشار خليفة راشد بن ديماس، وعبد الله محمد بن سوقات، وعبد المنعم سالم عبيد بن سويدان، و د. أسماء عبد الله الغرير، و د. سعاد محمد عبد الله المرزوقي، وعفراء راشد البسطي.

ونصّ القرار على أن يستمر أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في أداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد بدلا عنهم، وذلك في حال انتهت مدة عضويتهم ولم يتم إعادة تشكيل المجلس. ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من 28 سبتمبر2014، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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