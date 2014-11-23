جامعة الأزهر تقرر وقف “محمود شعبان” عن العمل لـ”تحريضه على العنف”

قررت جامعة الأزهر إحالة الشيخ محمود شعبان الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر، إلى مجلس التأديب، وأوضحت أن ما تم بشأن الدكتور محمود شعبان، جاء بناءً على تحقيقات، وحين انتهى التحقيق تم اقتراح بإحالته إلى مجلس التأديب، وصدر قرار رئيس الجامعة بإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما شمل القرار وفقًا لبيان أصدرت الجامعه، صباح الأحد، استمرار وقفه عن العمل لحين صدور قرار مجلس التأديب.

يشار إلى أن الجامعة كانت أصدرت قراراً بداية الشهر بوقفه عن العمل، وذلك بسبب تحريضه على العنف، وإخلاله بمقتضيات وظيفته، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق.