الجيش الليبي يناشد المواطنين الابتعاد عن أماكن تواجد قوات “فجر ليبيا”

ناشدت رئاسة أركان الجيش الليبي جميع المواطنين الابتعاد عن الأماكن التي تتواجد بها قوات عملية “فجر ليبيا”، سواء كانت هذه الأماكن مقار قيادات وسيطرة، ومخازن ذخيرة، وتجمعات أفراد، وتجمعات آليات، أو بوابات وغيرها.

وحذر الجيش في بيان صادر عن غرفة عميات الجيش بالمنطقة الغربية اليوم، من أن هذه الأماكن ستكون أهدافا لقوات السلاح الجوي الليبي.

وأضاف البيان، أن الجيش الليبي غير مسئول عن أي أضرار تلحق بالأفراد نتيجة اقترابهم من تلك الأماكن، أو أي أضرار تلحق بالممتلكات العامة والخاصة نتيجة وضعها تحت تصرف قوات عملية فجر ليبيا.