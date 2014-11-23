«عمران» يقتنص رئاسة اتحاد البورصات اليورو آسيوي من تركيا

أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد البورصات اليورو آسيوي، انتخاب الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية لرئاسة الاتحاد، في أول أختيار لدولة عربية للفوز بهذا المنصب، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية رقم 20 لاتحاد البورصات اليورو-اسيوي في كرواتيا.

و يعد الاحاد أحد منظمات أسواق المال المرموقة، وكان رئاسة تركيا منذ إنشائه في عام 1995، وهذه هي المرة الأولى التي يرأس فيها الاتحاد بورصة أخرى بخلاف بورصة إسطنبول.

ويمثل الاتحاد تكتل إقليمي صاعد في مجال أسواق المال، بعدد أعضاء يتجاوز 34 بورصة وبرؤوس أموال سوقية تفوق ال700 مليار دولار وقيمة تداول تتجاوز 500 مليار دولار سنويا.

و قال عمران إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية البورصة المصرية لاستعادة مكانتها، على المستوى الإقليمي والدولي، لتعلن بوضوح أننا نتخطى الظروف الصعبة، وأننا نعود مرة أخرى للمكانة التي نستحقها.

وأوضح «عمران» أن البورصة المصرية حريصة على تفعيل دور الاتحاد في تكوين لوبي من أجل الدفاع عن مصالح الأسواق الناشئة، في ظل التطورات والتحديات الضخمة التي تواجهها، مؤكداً أهمية تفعيل دور الاتحاد في التأكيد على أهمية ممارسات الحوكمة والأفصاح والرقابة وإدارة المخاطر من أجل حماية أسواق المال ضد الأزمات المالية المحتملة.

وأضاف: «فزنا خلال الشهر الماضي بجائزة أكثر البورصات الإفريقية تطوراً، وتحركنا بشكل مكثف لتأمين المنصب الأول في أحد المؤسسات الفاعلة في مجال أسواق المال».

و أستطرد: «أتوقع أن يكون لمثل هذه الخطوات انعكاسا إيجابياً على وضع البورصة المصرية، وعلى مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة، فوصول مصر لتلك المناصب رفيعة المستوى هو أفضل ترويج لمدى الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد في الفترة الأخيرة، ويساعد على إزالة الصورة السلبية التي كانت منتشرة عن الوضع الداخلي».