فيديو.. توفيق عكاشة يحرج حياة الدرديري على الهواء: «انتي بتستعبطي؟»

انفعل الإعلامي توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، على مذيعة القناة حياة الدرديري على الهواء بعد أن تجاهلت سؤاله سؤال رغب في أن تسأله له، قائلًا لها: «أنتِ بتستعبطي؟».

وقال «عكاشة» موجهًا كلامه لمذيعة قناته، خلال استضافته في برنامج «مصر اليوم» على قناته نفسها: «ما تسأليني يا بنتي السؤال اللي أنتِ سألتهوني، أسأله لنفسي؟ أنتِ بتستعبطي؟».

ووضح الارتباك على «الدرديري» فور تعرضها لهذا الموقف وردت على «عكاشة» قائلة: «يا دكتور، أنا بعد إذن حضرتك بس مش بستبعط طبعًا ولا بستهبل، بس أنا بنقل لحضرتك اللي الناس بتقوله، أكيد يعني، اتعلمت كدة، لو حضرتك علمتني غلط قول لي علمتك غلط».