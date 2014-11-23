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مشجعو برشلونة يصفقون لميسي ويطلقون صافرات الاستهجان لرئيس النادي

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مشجعو برشلونة يصفقون لميسي ويطلقون صافرات الاستهجان لرئيس النادي مشجعو برشلونة يصفقون لميسي ويطلقون صافرات الاستهجان لرئيس النادي

(إفي): صفق مشجعو نادي برشلونة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق الذي أصبح الهداف التاريخي للدوري الإسباني بعد تخطيه رقم تيلمو زارا (251 هدفا) في حين أطلقوا صافرات الاستهجان لرئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو والمدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا.

وبثلاثيته الليلة الماضية في مرمى سيفيليا بالليجا أصبح رصيد ميسي (27 عاما) 253 هدفا، ومكث هو وزملاؤه بالملعب عقب انتهاء المباراة بفوز البرسا (5-1) احتفالا بهذا الحدث في الكامب نو وصفق له جمهور البرسا.

وبعد التصفيق لميسي، أطلق المشجعون صافرات الاستهجان عند ظهور بارتوميو وزوبيزاريتا على شاشات الملعب.

ورد بارتوميو على هذه الواقعة في تصريحات لمحطة (TV3) قائلا إن رد الجمهور "أمر طبيعي لأن البرسا نادي ديمقراطي".

وأضاف "الناس تعبر عن رأيها كما تشاء. انني اتفق مع أن هناك عددا من المشجعين غير راضين عن بعض الأمور مثل تلك المتعلقة بعقوبة الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) والدعاوي المختلفة. وهذا أمر طبيعي أن يحدث. ونحن إدارة محترمة للغاية. إذا كان هناك مشجعون غير راضين فهذا أمر طبيعي جدا".

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