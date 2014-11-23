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أصالة تنعي شقيقها “أيهم” وتتذكر والدها: «مع بعضكم بالجنة إن شاء الله ياغوالي»

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أصالة تنعي شقيقها “أيهم” وتتذكر والدها: «مع بعضكم بالجنة إن شاء الله ياغوالي» أصالة تنعي شقيقها “أيهم” وتتذكر والدها: «مع بعضكم بالجنة إن شاء الله ياغوالي»
أصالة

أصالة

على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» نعت الفنانة السورية أصالة نصرى أخوها أيهم، وتذكرت والدها الفنان الراحل مصطفى نصرى.

وكتبت أصالة تدوينة عبر صفحتها تدعو لشقيقها ووالدها قائلة: «مع بعضكم بالجنه انشالله يا غوالي»، كما نشرت صورتبن لهما.

وتوفى أيهم، شقيق الفنانة أصالة، الخميس الماضى، في مستشفى السلام الدولي بجلطة في الدماغ، وفقًا لبعض المقربين منهم، وأقيم عزائه مساء أمس السبت، بدار مناسبات الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب.

وأصالة هى ابنة الفنان السورى مصطفى نصرى ولديها شقيقة تدعى ريم وشقيقين هما أنس وأيهم.

أصالة

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