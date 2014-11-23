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ميناء الأدبية بالسويس ينهي استعداداته لاستقبال 51 ألفاً و700 طن فحم

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ميناء الأدبية بالسويس ينهي استعداداته لاستقبال 51 ألفاً و700 طن فحم ميناء الأدبية بالسويس ينهي استعداداته لاستقبال 51 ألفاً و700 طن فحم

ميناء الأدبية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عبر بيان لها، صباح اليوم الأحد، عن استعداد ميناء الأدبية لوصول السفينة “تى ار كراون”، وعلى متنها 51700 طن قادمة من بريطانيا.

وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن الهيئة قامت بتجهيز ساحات خاصة لتفريغ شحنة الفحم، و تستعد لجنة من وزارة البيئة لقياس درجة الإنبعاث الحرارى، و سلامة طرق تداول الفحم، و تفريغه، وتشوينه بالساحات التى يراعى مطابقتها للضوابط البيئية، وذلك فى تجربة عملية بميناء الأدبية، حيث قامت اللجنة بتوجيه الشكر لميناء الأدبية على التزامها بتطبيق الضوابط البيئية فى عملية التداول والتخزين.

يشهد ميناء الأدبية مغادرة السفينة “سما” وعلى متنها 2000 طن بضائع عامة متجهة إلى جدة.

استقبل ميناء الزيتيات، اليوم، السفينة “مصرجاز”، وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قاتدمة من ميناء ينبع السعودى، كما يغادر ميناء السويس السفينة “امنية”، وعلى متنها 6000 طن بضائع عامة متجهة إلى جدة.

ووصل إلى ميناء السخنة سفينة الحاويات “اكسين بيود ونج” وعلى متنها 1503 حاوية، والسفينة “كوتا كابار”، وعلى متنها 460 شاحنة، و غادرا الميناء متجهين إلى العقبة.

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