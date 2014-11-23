تحصينات بالمنوفية بعد ظهور إنفلونزا الطيور وتحذيرات للجيزة والقليوبية

أعلن الدكتور مجدى أبو الليل وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، أن المديرية وضعت برنامج للتحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور بعد ثبوت إيجابية عينات التحليل بقرية مجريا التابعة لمركز أشمون من المعامل المركزية بالقاهرة .

وأضاف أنه ارسل لمديريات الطب البيطرى بمحافظتى القليوبية والجيزة لوقوعهم فى بؤرة الإصابة بالمرض التى تصل إلى 9 كيلو مترات بمحيط البؤرة المصاب، مؤكدا أنه تم التدخل السريع والتعامل الفورى مع البؤرة المصابة وبإعدام 22 من الطيور المصابة ودفنها بطريقة صحية أمنة وتطهير المنزل بمعرفة مديرية الزراعة وتحت إشراف مديرية الطب البيطري.

وأشار وكيل الطب البيطرى إلى أنه عمل فحص لكل المخالطين الادميين المباشرين وغير المباشرين بمعرفة مديرية الصحة، وتطبيق كافة تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعمل تقصي في القرية والمنازل المجاورة لمدة 3 أسابيع وإعدام اية طيور اخري مصابة تظهر عليها الأعراض المرضية

وأضاف أن برامج التحصين مستمرة ويومية فى جميع مراكز المحافظة، حيث أنتشرت فريق من تقصى فى المزارع ومتابعة التربية المنزلية والاسواق برنامج يومى إلى جانب تلقى بلاغات المواطنين.

وأوضح أنه تم عمل إرشاد وتوعية لأهالي القرية بضرورة التحصين وخطورة المرض، مع ضرورة الإبلاغ الفوري في حالة ظهور أي أعراض تظهر علي الطيور كما تم إخطار مديريات الطب البيطري بكل من محافظة الجيزة و القليوبية لوقوعهم في نطاق البؤرة المرضية .