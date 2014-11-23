بدء إنارة منازل”البدو” بالطاقة الشمسية وإنشاء محطات تحلية صغيرة بجنوب سيناء

بدأ المركز القومى للبحوث بالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء الاهتمام بتطوين بدو سيناء، بإنشاء صوبة زراعية لمواطن بدوي يسكن بتجمع الصناعية بمدينة طور سيناء كنواة لانشاء تجمع بدويا بالمنطقة يستخدم الطاقة الشمسية فى الانارة والزراعة وتحلية المياه.

وقال المهندس عاطف حامد مدير عام الزراعة ان المشروع اقيم بهدف توطين البدو وتوفير وسائل المعيشة لهم باستخدام الطاقة الشمسية، مضيفا انه جارى انشاء صوبة زراعية تعتمد على الزراعات اللارضية “الهيدرو بونيك “يتم ريها باستخدام مياه الابار الموجودة بالمنطقة بعد تحليتها باستخدام الطاقة الشمسية كذلك انشاء وحدة طاقة شمسية لانارة منزلة.

مشيرا الى انه جارى انشاء 15 صوبة زراعية اخرى بالمنطقة لمواطننين بدو مهداه من القوات المسلحة.

وأضاف الدكتور سمير رجب بالمركز القومى للبحوث، انه فى اطار بروتوكل التعاون بين المركز والمحافظة يتم انشاء وحدة طاقة شمسية لانارة المنازل البدوية وتشغيل محطة التحلية لاستخراج متر مكعب يوميا من المحطة لرى الصوبة والتى سيتم زراعتها بمحاصيل خضر تعود بالنفع على اهل المنطقة.

مشيرا الى انه تم تركيب طباخ شمسى يعمل بالطاقة الشمسية للمواطن صاحب المزراع لطهى الطعام بالطاقة الشمسية، فى اطار منظومة سيتم تطبيقها فى العديد من وديان جنوب سيناء باستخدام الطاقة الشمسية كبديلا للكهرباء.