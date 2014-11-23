البحرين: نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية 51.5%

أعلن وزير العدل البحريني ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت في مملكة البحرين قد بلغت 51.5%، بينما بلغت في الانتخابات البلدية 53.7%.

وكان الإقبال متوسطاً في المناطق السنية الموالية للحكومة بينما كان الإقبال ضعيفاً وأحيانا منعدماً في المناطق الشيعية.

وتم القبض على أكثر من 10 أشخاص إثر حدوث اشتباكات متقطعة منذ مساء أمس الجمعة قبل فتح لجان الاقتراع، حيث قام بعض المحتجين بقطع بعض الطرق في عدة مناطق بينما تقوم الشرطة بإعادة فتح الطرق.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية 266 مرشحاً على 40 مقعداً برلمانياً، بينما يتنافس في الانتخابات البلدية 153 مرشحاً فاز منهم واحد بالتزكية.