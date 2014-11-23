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أجدابيا الليبية تستقبل أكثر من 500 عائلة نازحة من مخيم “تاورغاء”

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أجدابيا الليبية تستقبل أكثر من 500 عائلة نازحة من مخيم “تاورغاء” أجدابيا الليبية تستقبل أكثر من 500 عائلة نازحة من مخيم “تاورغاء”

أرشيفية

استقبلت مدينة أجدابيا الليبية أكثر من 500 عائلة نازحة من مخيم تاورغاء بمنطقة الحليس, وذلك بسبب الاشتباكات الدائرة غرب بنغازى.

يذكر أن مدينة اجدابيا استقبلت خلال الفترة الماضية 800 عائلة نازحة من مخيم تاورغاء بمنطقة قاريونس في مدينة بنغازي إضافة إلى 1200 عائلة أخرى.

وذكر مسؤول مكتب الشؤون الاجتماعية بأجدابيا صالح الشريف في تصريحات صحفية له اليوم، أن المدينة استقبلت 500 عائلة نازحة من مخيم تاورغاء بالحليس بسبب الاشتباكات الدائرة غرب بنغازي.

وأضاف صالح الشريف أن مكتب الشؤون الاجتماعية قام بتجهيز كلية الآداب والتربية بجامعة أجدابيا لتسكين العائلات النازحة من بنغازي.

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