لزيادة شعبيتها.. ماريون كوتيار عارية على غلاف مجلة روسية

يبدو أن بدعة ظهور النجمات عاريات على أغلفة المجلات أصبحت تقليدا تتبعه نجمات هوليوود من أجل زيادة شعبيتهن، فبعد ظهور نجمة تليفزيون الحقيقة كيم كاردشيان عارية على غلاف مجلة”بيبر”الأمريكية والذي أشعل الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي ،هاهي الممثلة الفرنسية صاحبة الأوسكار”ماريون كوتيار”تظهر عارية على غلاف المجلة الروسية “إس إن سي”.

> وذكر الموقع الفرنسي الإلكتروني”كلوزر أف أر” أن ظهور ماريون كوتيار العاري على غلاف مجلة روسية قد فاجأ الجميع إلا أن الصورة على الرغم من كونها عارية فهى لا تظهر شيئا وهى ليست كصور كيم كاردشيان المستفزة ، وتساءل الموقع هل تنوي ماريون كوتيار الممثلة الفرنسية الأكثر عالمية غزو روسيا بقبولها التصوير عارية لمجلة روسية بعد أن غزت أمريكا؟.

> أ ش أ