أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

لزيادة شعبيتها.. ماريون كوتيار عارية على غلاف مجلة روسية

Google+ Print
لزيادة شعبيتها.. ماريون كوتيار عارية على غلاف مجلة روسية لزيادة شعبيتها.. ماريون كوتيار عارية على غلاف مجلة روسية

ماريون كوتيار

يبدو أن بدعة ظهور النجمات عاريات على أغلفة المجلات أصبحت تقليدا تتبعه نجمات هوليوود من أجل زيادة شعبيتهن، فبعد ظهور نجمة تليفزيون الحقيقة كيم كاردشيان عارية على غلاف مجلة”بيبر”الأمريكية والذي أشعل الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي ،هاهي الممثلة الفرنسية صاحبة الأوسكار”ماريون كوتيار”تظهر عارية على غلاف المجلة الروسية “إس إن سي”.
> وذكر الموقع الفرنسي الإلكتروني”كلوزر أف أر” أن ظهور ماريون كوتيار العاري على غلاف مجلة روسية قد فاجأ الجميع إلا أن الصورة على الرغم من كونها عارية فهى لا تظهر شيئا وهى ليست كصور كيم كاردشيان المستفزة ، وتساءل الموقع هل تنوي ماريون كوتيار الممثلة الفرنسية الأكثر عالمية غزو روسيا بقبولها التصوير عارية لمجلة روسية بعد أن غزت أمريكا؟.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا