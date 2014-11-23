أحمد وفيق يدخل السجن في “جمهورية إمبابة”

انتهى الفنان أحمد وفيق من تصوير سبعة أيام بفيلمه الجديد “جمهورية إمبابة”.

> وقال وفيق إنه سيواصل التصوير خلال الأيام المقبلة دون توقف، مشيرا إلى أنه يؤدي دور شاب من حي إمبابة الشعبي، يصارع الحياة ويعاني من بعض المشاكل التي تدخله السجن في إطار أكشن .

> الفيلم بطولة أحمد وفيق وباسم سمرة وعلا غانم وسعيد طرابيك وإيناس عز الدين والراقصة كاميليا، وتأليف مصطفى السبكى، وإخراج أحمد البدرى .

> /أ ش أ/