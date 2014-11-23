بالصور.. وزير الخارجية يلتقي مبعوث الرئيس الصيني لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، أمس السبت، منج جيانتشو، المبعوث الخاص للرئيس الصيني، وعضو المكتب السياسي ورئيس اللجنة القانونية والأمنية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحضور الوفد صيني رفيع المستوى، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والتجارية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، إن شكري أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر الكامل لمواقف الحكومة الصينية ووقوفها بجانب الشعب المصري واحترام إرادته، مشدداً على العلاقات التاريخية بين البلدين، واعتبار الصين شريكًا دوليًا رئيسياً لمصر في ضوء سياستها القائمة على أهمية التفاعل وتأكيد علاقات الصداقة بين الشعوب والثقافات المختلفة دون فرض قيم معينة، بالإضافة لدعم الصين الدائم للحقوق العربية في المحافل الدولية. كما أعرب الوزير شكري عن تطلعنا لدعم الصين لترشح مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عن عامي 2016 – 2017.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المسئول الصيني أعرب من جانبه عن اتفاقه الكامل مع ما ذكره شكري حول عمق العلاقات بين البلدين، مؤكداً على أن الصين تعتبر مصر صديق وشريك كامل لها، أخذا في الاعتبار أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بالصين، وهو ما يتواكب هذا العام مع مرور 58 عاما على بدء العلاقات بين الجانبين. وأكد المسئول الصيني الرفيع تطلع بلاده لزيارة السيد رئيس الجمهورية خلال شهر ديسمبر المقبل، وما تمثله من فرصة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين لتشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية وجذب الاستثمارات والسياحة الصينية للبلاد، مجدداً دعم الصين الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب، وثقته في قدرة القيادة السياسية والشعب المصري على تخطي الصعوبات، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، وأن الصين في هذا الصدد تدعم ترشح مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعام 2016/2017.