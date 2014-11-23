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سيلفا كير رئيس جنوب السودان يغادر القاهرة

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سيلفا كير رئيس جنوب السودان يغادر القاهرة سيلفا كير رئيس جنوب السودان يغادر القاهرة

سيلفاكير -رئيس دولة جنوب السودان

غادر القاهرة اليوم الأحد سيلفا كير مارديت رئيس جنوب السودان بعد زيارة لمصر استغرقت يومين التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح وعدد من المسئولين لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين .
> واكد سيلفا كير خلال لقائه بالرئيس السيسى على التوجه الإيجابى، الذى تنتهجه إزاء جنوب السودان ، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعد بمثابة رسالة قوية تعكس عمق العلاقات بينهما ، والتى ستشهد نموًا واِزدهارًا فى المرحلة المقبلة ، منوها إلى مكانة مصر الرائدة فى المنطقة ومساعداتها لجنوب السودان ، وأنه حرص على اصطحاب وفد موسع من مختلف الوزارات للتباحث مع نظرائهم المصريين لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ، ودفع التعاون بينهما قدمًا من خلال توقيع اتفاقيات جديدة.

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