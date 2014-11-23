5 خلطات للتخلص من الهالات السوداء

دائماً ما تنزعج المرأة من ظهور البقع والهالات السوداء بوجهها وحول عينيها؛ لأنَّها تفقدها رونق وجمال بشرتها. لذلك تسعى بشتى الطرق للتخلص منها. وحرصاً منَّا على أن تتمتع كل امرأة بجمال وجهها وبشرتها للتخلص من الإسوداد حول العينين إليك خمس خلطات، استخدمي منها ما يلائمك واستمتعي بعيون رائعة من دون هالات سوداء.

قد يعجبك: بالفيديو: تدليك منزلي للحفاظ على شباب البشرة

1. قناع الجبن القريش:

من أفضل الأقنعة التي يمكنك صنعها بنفسك لتقليل الهالات السوداء ولاستخدامه قومي بوضع القليل من جبن القريش في ضمادة وضعيها على أسفل عينيك لمدَّة 15 دقيقة. يساعدك الانتظام في استخدام هذا القناع على التخلص من الهالات السوداء وانتفاخات أسفل العينين.

2. قناع أكياس الشاي:

استخدام أكياس الشاي كالشاي الأخضر أو الأحمر أو حتى أنواع الشاي العشبيَّة المختلفة كشاي زهرة الكاموميل يعمل على التخلص من الهالات السوداء بفعاليَّة عالية. ولاستخدام أكياس الشاي بطريقة صحيحة قومي بتبريد أكياس الشاي المستعملة في الثلاجة لمدَّة 5- 10 دقائق ثم قومي بوضعها على الهالات السوداء واتركيها لمدَّة تتراوح فيما بين 10- 15 دقيقة. إن قناع أكياس الشاي يُعد من أفضل الأقنعة المستخدمة في علاج الهالات السوداء لأنَّه يقلل من الانتفاخ والتورم أسفل العينين ويصحح لون بشرة أسفل العين بتقليل ظهور الهالات السوداء.

3. قناع البقدونس:

للبقدونس آثار معروفة وموثوقة في تفتيح البشرة ولتحصلي على عيون بلا هالات سوداء أو انتفاخات قومي بخلط القليل من أوراق البقدونس مع بعض الكريمة الحامضة، وافردي الخليط على أسفل عينيك حتى يجف. ثم قومي بالتربيت الخفيف على الخليط بيدين مبللتين حتى يشطف وأخيراً جففي المنطقة بقماش قطنيَّ.

4. قناع عصير البندورة:

للتخلص من الهالات السوداء وانتفاخات أسفل العينين قومي بعمل معجون مكون من ملعقة صغيرة من عصير البندورة ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وقليل من الدقيق. افردي الخليط برفق على عينيك واتركيه لمدَّة 20 دقيقة. قومي بشطفه بماء فاتر.

5 قناع عصير البطاطس والخيار:

وضع شرائح البطاطس منفردة أو شرائح الخيار على الهالات السوداء يعمل على تقليل الانتفاخات والهالات السوداء بشكل واضح وفعَّال لما للخيار من خصائص طبيَّة تعمل على ذلك. ولمزيد من الفائدة يمكن خلط عصير البطاطس والخيار على الهالات السوداء لمدَّة 20 دقيقة للحصول على أفضل نتيجة ممكنة. ثم يُزال بماء فاتر ويجفف الوجه.

عليك أن تستشيري طبيبك لتعرفي سبب الهالات السوداء فلربما هناك أسباب مرضيَّة. فيجب عليك معالجة تلك الأسباب وبالتالي ستختفي الهالات السوداء من تلقاء نفسها.

سيعجبك أيضاً:

أقنعة الفراولة لمعالجة الهالات السوداء

ما لا تعرفينه عن صودا الخبز

عادات خاطئة تجنبيها في الصباح