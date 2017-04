آخر اصدارات العطور بمناسبة الأعياد

تتنوع أنواع العطور وتختلف الروائح من علامة تجارية الى أخرى. وبالرغم من اعتمادك على رائحة مميزة تجدينها الأفضل لك يمكنك التنويع من فصل الى اخر وتجديد اطلالتك بعطر لافت يعكس شخصية.

اخترنا لك عطور متنوعة تناسب المرأة العربية في هذا الفصل:

1. عطر "ليزيليكسير شارنيل" Les Elixirs Charnels من غيرلان Guerlain

يعتبر هذا العطر مناسباً للمرأة العربية اذ يجمع بين الحدّة والجرأة من جهة والرقة والنعومة من جهة أخرى عبر درجةٍ بنفسجيّةٍ قويةٍ وناعمة.

2. عطر " لو برفان ليديسيون أور" Le Parfum L'Edition Or من ايلي صعب Elie Saab

تحبين خلاصة أريج الياسمين العربي الملكي الممزوج بعبق زهر البرتقال وشذا الباتشولي النقي؟ يعتبر هذا العطر هو الأفضل لك.

3. عطر " فيرست ايديشن اور" First Edition Or من" فان كليف اند اربلس " Van Cleef & Arpels

لمحبات الفانيلا الحلوة والمسك الأبيض، اليك تركيبة جديدة تجمع الرائحتين لعطر أنثوي متكامل يناسب المرأة السمراء.

4. عطر "رويال ريفوليوشن" Royal Revolution من كاتي بيري Katy Perry

اذا كنت تحبين روائح أريج خشب الصندل وعبير المسك وأزهار الرمان والفانيليا لعطر لا يضاهى ويستحال نسيانه ننصحك بـتجربة هذا العطر الجديد

5.عطر "دايزي دريم" Daisy Dream من "مارك جايكوبس" Marc Jacobs

هل تحبين الروائح الخفيفة والناعمة؟ يمكنك الاستمتاع بعطر يتسم بمزيج زهري وفاكهي ويفيض بشذا التوت الأسود.

6.عطر KNOT من "بوتيجا فينيتا"

عطر جديد، يعكس رحلة إلى منطقة الريفييرا الإيطالية التي تشرف على مياه البحر المتلألئة وتنعشها نسمات البحر ويعززها عبير الفوانيا من الحديقة وشذا أشجار الكليمنتين من التلال القريبة.

7.عطر سي إتش غراند تور من كارولينا هيريرا

لتجربة جديدة يمكنك اختيار هذا العطر الذي يفاجئك بعبير فواكه الحمضيات البرازيلية: يمنح البرتقال والليمون والغريب فروت الانتعاش الأول لهذه الرحلة. وعند إضافة زهرة السوسن الراقية والمخملية إلى المزيج، يرتفع شذا جديد.

8.عطر SANTAL ROYAL "سانتال روايال"

الصندل هو أساس هذا العطر لذلك فهو مخصص للمرأة التي تحب الاطلالات الاسيوية بلمسة مميزة من غيرلان

9.عطر OH BELLA من "ماندارينا داك" Mandarina Duck

يستكشف هذا العطر الجانب الأنثوي والرومانسي للسيدات العصريات وعاليات الحيوية والوفيات للأسلوب المثالي لـ"ماندارينا داك". اذا كنت تبحثين عن عطراً يترك أثراً مميزاً خلفك انها الرائحة المناسبة

10.شانيل الرقم 5- CHANEL N°5

عطراً يعكس رؤية كوكو شانيل للأنوثة. لكل محبات شانيل انه العطر الأساسي الذي يتجدد كل عام ويجب أن يكون من المجموعة الخاصة لعطور كل امرأة.

