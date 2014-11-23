ضبط 7سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بأسيوط

تمكن ضباط مباحث المرور أثناء قيامهم بحملة انضباطية بالتنسيق مع مديرية الصحة لفحص السائقين متعاطى المواد المخدرة عقب فحص 25سائق تبين منهم 18سلبي و و7إيجابي.

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء خالد شلبى يفيد، تمكن ضباط مباحث المرور أثناء قيامهم بحملة انضباطية بالتنسيق مع مديرية الصحة لفحص السائقين متعاطى المواد المخدرة من ضبط 7سائقين متعاطى مخدرات وهم، وائل ص ع 27سنه سائق ومقيم شارع حنفي الساحل القاهرة، أثناء قيادته السيارة رقم 34849 نقل أسيوط”تعاطي مادة الحشيش وعقار الترامادول المخدر”، ومعتز بالله ع ع 35سنه سائق ومقيم بناحية منقباد ـ مركزأسيوط أثناء قيادته السيارة رقم7625ي دج “تعاطي عقار الترامادول المخدر”تحرر المحضر رقم 7261، وهيثم ح ف سن37سائق ومقيم دائرة مركز ساحل سليم، أثناء قيادته السيارة رقم 59457 نقل أسيوط “تعاطي عقار الترامادول المخدر” 4 إبراهيم س ع سنه 42سائق ومقيم دائرة مركز ديروط أثناء قيادته السيارة رقم 150668أجرة المنيا “تعاطي عقار الترامادول المخدر”، وصلاح أ م 47سنه سائق ومقيم دائرة مركز الفتح أثناء قيادة السيارة رقم 4673 ق ع أ ”تعاطي عقار الترامادول المخدر”.

و نم ايضا ضبط، أشرف ف م 45 سنه سائق ومقيم كوم أمبو ـ أسوان أثناء قيادته السيارة رقم 4921 ص و د “تعاطي جوهر الأفيون وعقار الترامادول المخدر”، والحسن م ح سن27 سائق ومقيم مدينة ناصر ـ سوهاج.. أثناء قيادته السيارة رقم 3248 هـ د أ “تعاطي مادة الحشيش المخدر”. بمواجهة المتهمين

> بتعاطيهم المواد والعقاقير المخدرة.